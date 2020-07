Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : en hausse, un broker salue des résultats 'solides' Cercle Finance • 16/07/2020 à 12:40









(CercleFinance.com) - Le titre Alstom avance ce jeudi de +3%, porté par ses résultats et l'analyste Oddo BHF qui confirme, après ces derniers, sa recommandation 'Achat' sur le titre, appréciant 'un T1 solide dans le contexte de crise' et des perspectives de rebond confirmées. 'Après ce trimestre de crise, nous attendons une nette amélioration de la dynamique, qui semble déjà en cours à mi-juillet. Le marché ferroviaire devrait bien se remettre de la crise, soutenu par les états et l'Union européenne. Il continue à profiter de choix politiques de transports plus propres, réaffirmés au cours de derniers mois. Alstom est un leader du secteur en bonne santé et le rachat prévu de Bombardier Transport devrait renforcer sa position et sa rentabilité', commente le broker. Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 46 euros, légèrement supérieur cependant aux cours actuels.

