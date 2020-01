Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : en hausse, soutenu par un broker Cercle Finance • 14/01/2020 à 12:40









(CercleFinance.com) - Le titre Alstom s'affiche en hausse de +1% ce mardi, porté par l'analyste Oddo BHF qui confirme sa recommandation 'achat' sur le titre, en anticipation de la publication, dans deux jours, des commandes et du CA au titre du quatrième trimestre 2019. 'Le groupe offre de belles perspectives de croissance du CA et de marges dans un marché solide. Les dernières années ont montré l'exécution très bien maîtrisée des projets par Alstom et sa capacité à faire des gains de productivité récurrents', apprécie Oddo BHF. L'analyste confirme ainsi son objectif de cours de 47 euros. Celui-ci laisse entrevoir un potentiel de hausse de +8%.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +1.01%