Alstom : en hausse après l'annonce du contrat avec DSB

(CercleFinance.com) - Le ministère des transports danois a annoncé hier qu'Alstom avait été choisi pour livrer 'les trains du futur' dans le cadre de l'appel d'offre lancé par DSB, l'entreprise ferroviaire publique du Danemark. L'achat porte dans un premier temps sur 100 nouvelles rames qui devraient être livrées entre 2024 et 2030. Les nouveaux trains électriques remplaceront les trains IC3, IR4 et IC4 actuels et vieillissants. Ils constitueront ainsi l'épine dorsale du trafic régional, qui relie l'est et l'ouest du Danemark. 'Une large majorité politique vient d'approuver la décision de DSB sur le choix d'Alstom comme fournisseur', ajoute le ministère danois. A la suite de cette annonce, le titre Alstom gagne plus de 2% à Paris.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +2.18%