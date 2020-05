Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : en baisse, un broker a revu sa cible Cercle Finance • 06/05/2020 à 15:10









(CercleFinance.com) - Le titre du groupe Alstom recule ce mercredi de -1,2%, alors que l'analyste Oddo BHF confirme sa recommandation 'achat' sur celui-ci mais corrige son objectif de cours, passant de 50 à 48 euros, après un 'léger ajustement en baisse de [ses] prévisions'. 'Comme les fermetures ont touché plus de sites que ce que nous avions prévu, nous avons réduit nos estimations de revenus d'1% en 2019-20, de 4% en 2020-21 et de 2% en 2021-22, et coupé nos prévisions de résultat opérationnel de 1%, 8% et 4% resp. Nos hypothèses incluent de fait un rebond à partir du S2 fiscal 2020-21', indique le broker. La nouvelle cible du broker laisse encore entrevoir un potentiel de hausse de +27%.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -1.72%