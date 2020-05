Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : en baisse, mais un broker se veut rassurant Cercle Finance • 28/05/2020 à 15:17









(CercleFinance.com) - Le titre du groupe Alstom recule de -0,3% ce jeudi, même si l'analyste Goldman Sachs Equity Research confirme sa recommandation 'Achat' sur celui-ci, estimant que les inquiétudes sur le secteur du rail sont injustifiées. 'Bien que nous reconnaissions que les revenus à court terme devraient être impactés, entraînant des retards dans l'atteinte des objectifs, par le confinement (...), nous pensons qu'il faut passer outre ces inquiétudes', assure le broker. Celui-ci confirme ainsi son objectif de cours de 47 euros, pour un potentiel de hausse de +19,1%.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -1.07%