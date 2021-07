Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : émission obligataire pour 1,2 milliard réalisée information fournie par Cercle Finance • 21/07/2021 à 07:08









(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir réalisé l'émission en deux tranches d'obligations seniors non garanties pour un montant total de 1,2 milliard d'euros, émission dont le livre d'ordres a été sursouscrit plus de 2,4 fois. La tranche à six ans s'élève à 500 millions d'euros et portera un taux d'intérêt fixe de 0,125% payable annuellement. La tranche à neuf ans s'élève à 700 millions et portera un taux d'intérêt fixe de 0,5% payable annuellement. Le produit de l'émission des obligations sera utilisé pour répondre aux besoins généraux du groupe. Le règlement interviendra le 27 juillet et les obligations seront alors admises sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

