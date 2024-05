Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: émission d'obligations hybrides placée information fournie par Cercle Finance • 24/05/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Alstom indique avoir placé une émission d'obligations super-subordonnées ('hybrides') d'un montant de 750 millions d'euros, 'massivement sursouscrite, reflétant une forte demande en provenance de différentes zones géographiques et catégories d'investisseurs'.



Ces obligations portent un coupon à taux fixe de 5,868% par an pendant les 5,25 premières années avec une réinitialisation du taux tous les cinq ans par la suite. Elles constituent des titres subordonnés de dernier rang à durée indéterminée de l'émetteur.



L'émission s'inscrit dans le cadre du plan de désendettement de deux milliards d'euros précédemment annoncé par l'équipementier ferroviaire. Son produit contribuera à rembourser environ 1,2 milliard d'euros de dette à court terme d'ici septembre 2024.





