Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : efface la résistance des 22E information fournie par Cercle Finance • 07/11/2022 à 17:55









(CercleFinance.com) - C'est peut-être une étape décisive : Alstom efface la double résistance des 22E (oblique baissière moyen terme et horizontale puisqu'il s'agit du zénith du 12 septembre).

Le titre s'ouvre la route des 24E (oblique baissière) puis 25,3E, l'ex-zénith du 11 août.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +2.62%