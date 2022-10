Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : efface la résistance des 18E, peut viser 19,85E information fournie par Cercle Finance • 18/10/2022 à 14:35









(CercleFinance.com) - Alstom efface avec détermination la résistance des 18E et peut viser l'ex-plancher des 19,85E des 5 septembre et 19 avril dernier.

Au-delà, le titre viserait les 21,5E, ex-plancher du 30 juin et 6 juillet et niveau prochain de la résistance oblique baissière moyen terme issue du zénith des 33,75E du 14 janvier et du zénith estival des 25,33E du 11 août.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +5.36%