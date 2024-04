Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: distingué par le prix Hydrogen Mobility information fournie par Cercle Finance • 26/04/2024 à 17:31









(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir remporté le prix Hydrogen Mobility le 24 avril dernier, à l'occasion du gala des Prix de la Convention Canadienne de l'Hydrogène 2024 qui s'est tenu à Edmonton, en Alberta.



Ce prix a été décerné en reconnaissance de l'impact de ce projet d'innovation pour le développement de la mobilité verte et des solutions de propulsion zéro émission au Canada.



' Nous sommes fiers de recevoir ce prix en reconnaissance de la mise en service du premier train à hydrogène en Amérique ', a déclaré Michael Keroullé, président d'Alstom Amériques.



' Ceci témoigne de l'innovation se produisant à travers le Canada en matière d'énergie verte, ainsi que de l'expertise des fournisseurs et du personnel d'Alstom qui travaillent chaque jour pour offrir des options de transport à faibles émissions de carbone aux gens du Canada et du monde entier. '



Pour rappel, le Coradia iLint d'Alstom est le premier train à hydrogène en service commercial en Amérique. Il a déjà transporté plus de 10 000 passagers dans le cadre d'un projet de démonstration au Québec qui s'est déroulé de mi-juin à fin septembre 2023.









Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +0.94%