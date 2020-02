Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : discussions confirmées avec Bombardier Transport Cercle Finance • 17/02/2020 à 08:50









(CercleFinance.com) - Alstom confirme que des discussions sont en cours concernant une potentielle acquisition de Bombardier Transport. 'Aucune décision finale n'a été prise. Alstom informera le public de tout développement significatif sur ce sujet', précise l'équipementier ferroviaire.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +2.08%