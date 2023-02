Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Alstom: dévoile le design du futur métro parisien de la L18 information fournie par Cercle Finance • 15/02/2023 à 12:02

(CercleFinance.com) - Alstom, Ile-de-France Mobilités et la Société du Grand Paris ont dévoilé le design final du matériel roulant de la future ligne 18 du métro francilien.



Selon Alstom, concepteur et fabricant de ce métro automatique, celui-ci allie 'capacité, confort, rapidité et fiabilité'.



Les premières rames seront mises en service sur la ligne 18à partir de 2026.



'Le nouveau design intérieur des rames de la nouvelle ligne 18 allie capacité, fluidité et confort pour les voyageurs', ajoute Alstom. 'Les futures rames de 3 voitures longues de 47 mètres peuvent transporter jusqu'à 350 passagers, sont 100 % accessibles à tous et offrent un parcours voyageur fluide et confortable'.