Alstom : dévoile le design des futurs métros parisiens Cercle Finance • 02/10/2020 à 11:32









(CercleFinance.com) - Le design des futurs métros parisiens des lignes 15, 16 et 17 a été dévoilé lors de l'inauguration de l'exposition ' les lignes du design '. Construites par Alstom, ces nouvelles rames automatiques répondront à des demandes très précises en matière de confort, d'information et de sécurité. Climatisation, chauffage, écrans d'information, prises USB, freinage électrique sans dégagement de particules fines... 'Nous avons conçu et allons produire un métro de nouvelle génération bénéficiant des dernières technologies, offrant des performances élevées et une expérience voyageurs renouvelée', assure Henri Poupart-Lafarge, p.d.-g. d'Alstom. Chaque rame pourra transporter de l'ordre de 500 passagers en version 3 voitures et de l'ordre de 1 000 passagers en version 6 voitures. La vitesse commerciale sera comprise entre 55 et 65 km/h avec des pointes de vitesse pouvant atteindre 110 km/h. 350 collaborateurs Alstom, répartis sur huit sites en France travaillent à ce projet qui assure aussi 800 emplois chez les fournisseurs français.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -0.86%