Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: dévoile la première rame Omneo de Transdev information fournie par Cercle Finance • 23/11/2023 à 13:44









(CercleFinance.com) - Alstom, Transdev et la Région Sud dévoilent la première rame Omneo qui assurera la liaison ferroviaire de la première ligne régionale ouverte à la concurrence, entre Marseille, Toulon et Nice.



Transdev a choisi Alstom pour la fourniture de 16 trains de 8 voitures Omneo à deux niveaux. Ce contrat d'un montant d'environ 250 millions d'euros comprend également le support à la maintenance pour une durée de 10 ans. La livraison de ce nouveau matériel débutera fin 2024.



Cette rame réalisera ainsi, à partir de fin novembre, pour quatre mois, une série de tests dynamiques en survitesse sur l'anneau de Velim en République tchèque. Après son retour à Crespin pour la finalisation des essais statiques et la réalisation des aménagements intérieurs, elle partira alors en Région Sud, en préexploitation.



Le contrat de concession de service public prévoit que Transdev fasse, pour le compte de la Région, l'acquisition du matériel roulant ainsi que la construction d'un centre de maintenance pour son entretien, situé à proximité de la gare de Nice.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -0.72%