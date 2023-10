Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: dévoile Coradia Stream, son futur train à hydrogène information fournie par Cercle Finance • 03/10/2023 à 15:54









(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir présenté aujourd'hui, aux côtés du groupe FNM, spécialiste de la mobilité durable en Lombardie, le train Coradia Stream à hydrogène. Selon Alstom, il marque ainsi 'le début d'une nouvelle ère dans le transport ferroviaire de passagers en Italie'.



Le train devrait entrer en service commercial dans le Val Camonica entre fin 2024 et début 2025, sur la ligne non électrifiée Brescia-Iseo-Edolo

, dans le cadre du projet H2iseO visant à créer la première vallée de l'hydrogène d'Italie dans la région de Brescia.



Le Coradia Stream, qui fonctionne à l'hydrogène, répond à l'objectif européen de réduction de 100% des émissions de C02d'ici 2050. Il s'agit du premier train italien à zéro émission directe de CO2équipé de piles à combustible à hydrogène, avec une capacité totale de 260 sièges et une autonomie de plus de 600 km.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -2.16%