Alstom: deux nouvelles rames présentées dans le Nord

(CercleFinance.com) - Alstom fait part de la présentation, sur son site de Crespin (Nord), de deux nouveaux matériels roulants : la première rame Omneo Premium de la Région Hauts-de-France, ainsi que la première rame Regio 2N Hauts-de-France équipée de la technologie ERTMS.



Destinée à remplacer les trains Corail sur la ligne Paris Cambrai/Maubeuge, la rame Omneo Premium est la première d'une série de 19 rames à deux niveaux commandées en novembre 2018 par la SNCF et livrés progressivement entre 2023 et 2024.



La première rame Regio 2N équipée de la technologie ERTMS est quant à elle la première d'une commande de 33 rames passée en décembre 2020 par la SNCF qui compte les déployer, entre 2024 et 2025, sur ses lignes les plus fréquentées des Hauts-de-France.





