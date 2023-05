Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: deux nominations à la direction information fournie par Cercle Finance • 08/05/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Alstom annonce qu'à compter du 30 juin prochain, Bernard Delpit prendra les fonctions de vice-président exécutif et directeur financier du groupe et qu'Helen Bradley sera nommée directrice des ressources humaines.



Bernard Delpit a occupé des postes de direction dans différents secteurs d'activité, dont l'automobile, l'aéronautique et la banque. Dernièrement, il était directeur général adjoint du Groupe Bruxelles Lambert.



Helen Bradley rejoint Alstom après avoir exercé, depuis 2018, la fonction de directrice des ressources humaines et QHSE de Bureau Veritas, leader mondial de l'inspection, de la certification et des essais en laboratoire.





