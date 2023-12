Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: des trains à hydrogène pour les Pouilles information fournie par Cercle Finance • 27/12/2023 à 08:07









(CercleFinance.com) - Alstom annonce qu'il fournira à Ferrovie del Sud Est, opérateur de transport de la région des Pouilles en Italie, deux trains à hydrogène Coradia Stream H pour remplacer les trains diesel actuels. Ce seront les premiers trains à hydrogène de la région.



En outre, Ferrovie Nord Milano a signé la deuxième commande de deux trains Coradia Stream H en plus des six trains déjà commandés, dans le cadre de l'accord-cadre, qui comprend l'acquisition d'un total de 14 trains.



Les nouveaux trains Coradia Stream H sont basés sur la plate-forme de train régional à un étage Coradia Stream d'Alstom. Spécialement conçus pour le marché européen, ils sont fabriqués par le groupe français en Italie.



'Lorsqu'il utilise de l'hydrogène vert, le Coradia Stream H ne produit aucune émission directe de CO2 et, tout comme la variante électrique du train, il offre un confort exceptionnel apprécié par les passagers', affirme l'équipementier de transport.





