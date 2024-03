Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: des nouvelles rames pour le métro d'Agra, en Inde information fournie par Cercle Finance • 06/03/2024 à 17:00









(CercleFinance.com) - Alstom annonce l'entrée en service de ses rames de métro 'Movia' de 'classe mondiale'; à Agra (Inde), équipées de la technologie CBTC avec la solution de signalisation avancée dite 'Cityflo 650'.



Selon l'industriel français, cette technologie 'améliorera considérablement la connectivité, réduira le temps de trajet et garantira un service fiable, parfaitement adapté pour répondre aux demandes croissantes de mobilité'.



Alstom indique avoir conçu ces trains dans son centre d'ingénierie d'Hyderabad avant qu'ils ne soient fabriquées dans l'usine ultramoderne d'Alstom à Savli (Gujarat), dans le cadre des initiatives ' Make in India ' et ' Aatmanirbhar Bharat '.



' Le métro promet de changer la donne pour Agra, car il améliorera le tourisme en fournissant un mode de transport durable et efficace pour visiter les trésors culturels de la ville, notamment l'emblématique Taj Mahal', a commenté Olivier Loison, Directeur général d'Alstom Inde.



Alstom ajoute que jusqu'à présent, un total de 26 rames ont été livrées à Agra (9) et Kanpur (17), chaque rame pouvant accueillir environ 960 passagers dans la configuration à trois voitures. Plus de deux millions d'habitants de la ville devraient bénéficier du projet de métro ferroviaire d'Agra, directement et indirectement.







