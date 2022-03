Alstom: des bus électriques dans le sud de Paris information fournie par Cercle Finance • 10/03/2022 à 09:49

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que la Région Île-de-France et l'autorité organisatrice des transports, Île-de-France Mobilités, ont choisi la solution de transport innovante et durable du groupement Van Hool - Kiepe Electric - Alstom.



Cette solution, qui sera une première mondiale, est composée de bus électriques Van Hool bi-articulés de 24 mètres de long, alimentés par des batteries haute puissance à charge rapide de Kiepe Electric qui seront chargées par le système de recharge statique par contact au sol (SRS) d'Alstom. Le contrat-cadre comprend au minimum 56 véhicules.



La solution du groupement Van Hool - Kiepe Electric - Alstom est destinée aux lignes de bus T Zen 4 et T Zen 5 situées dans le sud de Paris ainsi qu'à une troisième ligne en option.



Elle offrira aux voyageurs plus d'espace, plus de confort, plus de silence, plus d'accessibilité et plus de rapidité.



Jean-Baptiste Eyméoud, Président d'Alstom France, a déclaré : ' Cette solution, qui sera une première mondiale (pour un autobus), offrira un haut niveau de service avec une grande facilité d'exploitation. '