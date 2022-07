Alstom: des brokers confirment leurs conseils à l'achat information fournie par Cercle Finance • 20/07/2022 à 15:13

(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé un chiffre d'affaires en croissance de 5% en organique par rapport au 1er trimestre 2021-22, grâce à une bonne performance des services (+19%) et des systèmes (+63%).



Les commandes s'établissent à 5,6 MdE (consensus à 5.5 MdE), en recul de 16% en organique, mais cela s'explique selon Oddo par l'exceptionnel 1er trimestre 2021-22.



' Le groupe a confirmé l'ensemble de ses objectifs 2022-23, qui incluent : i/ un book-to bill supérieur à 1x (le CFO est confortable avec cet objectif), ii/ une progression des ventes (' soutenue ' selon le CFO), iii/ une croissance progressive de la marge d'EBIT ajusté et iv/ un FCF positif ' indique le bureau d'analyses.



Suite à cette annonce, Oddo confirme son opinion surperformance sur la valeur avec un objectif de cours de 33 E.



' Nous avons laissé nos estimations inchangées pour le reste de l'année 2022-23, anticipant une croissance du CA de 6% et une marge d'EBIT ajusté de 5.4% ' rajoute l'analyste.



Après une publication jugée 'sans surprise', Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Alstom sur un objectif de cours ajusté de 32,6 à 30,5 euros, plus pénalisé par la hausse des taux sur ses modèles que par ses révisions.





'Les guidances demeurent inchangées dans un environnement plus difficile en termes d'exécution mais auquel le groupe s'adapte le mieux possible', note l'analyste, qui met en avant le rebond en cours de la marge d'EBITA avec Bombardier comme levier.



Le bureau d'études ajoute maintenir le titre de l'équipementier de transports français dans sa liste des valeurs favorites IS 'pour la visibilité sur sa croissance et le levier que procure Bombardier et ses faibles multiples'.