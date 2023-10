Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: démonstration de Coradia iLint en Arabie Saoudite information fournie par Cercle Finance • 09/10/2023 à 11:37









(CercleFinance.com) - Alstom annonce que Saudi Arabia Railways (SAR) présentera et exploitera le premier train de passagers à hydrogène au monde, le Coradia iLint, à Riyad, au mois d'octobre, marquant la toute première introduction d'un train à hydrogène au Moyen-Orient et en Afrique.



La démonstration prévue fait suite au protocole d'accord signé par SAR et l'équipementier de transport français en septembre 2022 pour développer ou adapter des solutions à base d'hydrogène aux besoins de l'Arabie Saoudite.



Le Coradia iLint d'Alstom, un train de passagers à hydrogène à la pointe de la technologie, effectuera un voyage inédit, couvrant une distance de 10 à 20 kilomètres sur la ligne 1 ou la ligne 2 du réseau Est de Riyad.





