ALSTOM décroche un contrat de plus de 120 millions d'euros en Roumanie

(AOF) - Alstom, en tant que leader d'un consortium, a remporté un contrat portant sur la fourniture de systèmes digitaux de contrôle des trains et d'infrastructures d'électrification dans le cadre de la réhabilitation et de la modernisation d'une section du corridor ferroviaire européen Rhin-Danube en Roumanie. La part d'Alstom s'élève à plus de 120 millions d'euros dans ce contrat, lequel a été signé par CFR SA, le transporteur ferroviaire public roumain, et le consortium Asocierea RailWorks, dirigé par Alstom. Le projet devrait s'étendre sur quatre ans.

Biens d'équipement

Après quatre années de forte croissance, portée en particulier par l'aéronautique, l'automobile et la mécanique, les achats de machines-outils en France ont légèrement baissé en 2018 selon l'étude de marché annuelle du Symop, le syndicat professionnel du secteur. Les ventes ont atteint 1,632 milliards d'euros en France, en baisse de 0,6% par rapport à 2017. Face à ce ralentissement, les producteurs français ont mieux résisté que leurs voisins européens, notamment allemands et italiens. Leur positionnement sur des marchés de niche, plutôt haut de gamme, leur est donc profitable. Avec 739 millions d'euros de machines produites en 2018 ils constituent seulement 3% de la production européenne. Les commandes ont très légèrement progressé (+0,9%).

Le Symop table sur une progression limitée à 2% du marché des machines-outils en 2109 en raison de la conjoncture internationale, marquée par le Brexit et la guerre commerciale sino-américaine.