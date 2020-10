ALSTOM décroche un contrat de 200 millions d'euros à Nantes

(AOF) - Alstom est sur la bonne voie aujourd'hui en Bourse où il progresse de 1,65% à 41,20 euros. Le spécialiste du ferroviaire, qui a récemment fait son grand retour au sein du CAC 40, a décroché un contrat de 200 millions d'euros auprès de Nantes Métropole, afin de lui fournir 49 tramways Citadis. Ce contrat sera enregistré au deuxième trimestre de l'exercice fiscal en cours. « Ces Citadis de nouvelle génération disposent de composants standardisés, éprouvés et plus accessibles, permettant aux habitants de la Métropole de Nantes de disposer d'un matériel fiable et disponible », a expliqué Alstom.

" Particulièrement économe en énergie, ce Citadis est revalorisable à plus de 99 % ", a ajouté le groupe.

Dans le détail, sept des treize sites d'Alstom en France vont contribuer à la conception et à la fabrication du tramway de Nantes Métropole : La Rochelle (conception et assemblage des rames et support logistique), Le Creusot (bogies), Ornans (moteurs de traction), Valenciennes (aménagement intérieur), Aix en Provence (système de protection et d'aide à la conduite), Saint-Ouen (service après-vente), et Villeurbanne (systèmes électroniques embarqués).

A ce jour, plus de 2 600 tramways Citadis ont été vendus à plus de 50 villes dans 20 pays du monde, dont 23 en France.

Ce nouveau contrat a été décroché un mois en amont d'un rendez-vous d'importance pour Alstom : la publication des résultats du premier semestre. Hier, Deustche Bank a dit s'attendre à ce que l'activité commerciale et les performances opérationnelles du groupe restent affectées par la pandémie, avec une performance particulièrement faible en termes de cash-flow.

Pour l'analyste, la récente décision de Bouygues de vendre 4,8% de ses parts dans Alstom, via une opération de vente à terme, a envoyé un signal négatif.

In fine, Deutsche Bank avait maintenu sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 41 euros sur la valeur.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Biens d'équipement

Après quatre années de forte croissance, portée en particulier par l'aéronautique, l'automobile et la mécanique, les achats de machines-outils en France ont légèrement baissé en 2018 selon l'étude de marché annuelle du Symop, le syndicat professionnel du secteur. Les ventes ont atteint 1,632 milliards d'euros en France, en baisse de 0,6% par rapport à 2017. Face à ce ralentissement, les producteurs français ont mieux résisté que leurs voisins européens, notamment allemands et italiens. Leur positionnement sur des marchés de niche, plutôt haut de gamme, leur est donc profitable. Avec 739 millions d'euros de machines produites en 2018 ils constituent seulement 3% de la production européenne. Les commandes ont très légèrement progressé (+0,9%).

Le Symop table sur une progression limitée à 2% du marché des machines-outils en 2109 en raison de la conjoncture internationale, marquée par le Brexit et la guerre commerciale sino-américaine.