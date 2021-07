ALSTOM décroche un contrat de 190 millions d'euros en Allemagne

(AOF) - Alstom et l'opérateur allemand de transport local Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) ont signé aujourd'hui un contrat en vue de la livraison de nouveaux tramways Flexity et des pièces de rechange associées. La première commande, qui porte sur 35 véhicules et la fourniture de pièces de rechange pendant 24 ans, est estimée à environ 190 millions d'euros et prévoit jusqu'à 28 rames supplémentaires en option. Cet achat public de nouveaux véhicules est financé par l'état de Saxe-Anhalt à hauteur de près de 60 millions d'euros.

Avec leur longueur de 38 mètres, les tramways à quatre voitures Flexity mesurent huit mètres de plus que les véhicules de MVB actuellement en service.

La livraison des nouveaux tramways devrait débuter en 2023, pour une mise en circulation prévue en 2024. Ils remplaceront les anciens véhicules TATRA, puis progressivement les premiers tramways à plancher surbaissé de la ville qui datent des années 1990.

