Le groupe a annoncé la signature d'une nouvelle commande d'environ 1,2 milliard d'euros auprès d'un client basé en Europe occidentale, dont l'identité demeure confidentielle à ce stade.

Ce contrat comprend la modernisation d'un système de transport ainsi que sa gestion opérationnelle et sa maintenance sur une période supérieure à dix ans. Le constructeur ferroviaire précise que l'identité du donneur d'ordre et les modalités détaillées de l'accord seront communiquées ultérieurement.

Sur le plan comptable, cette prise de commande est enregistrée au troisième trimestre de l'exercice fiscal 2026/2027 du groupe.