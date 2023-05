Alstom déçoit au CAC 40 après une dégradation de Moody's et le report de ses objectifs financiers

(AOF) - Cédant 2,75% à 23 euros, Alstom affiche la plus forte baisse de l'indice CAC 40 après avoir repoussé d’un an, à l’exercice fiscal 2025/26, ses objectifs de marge d’exploitation ajustée et de cash-flow libre à moyen terme. Le spécialiste du ferroviaire a fait cette annonce à l’occasion de la publication de ses résultats annuels. Dans le sillage de cette annonce, Moody’s a abaissé sa note de crédit de Baa2 à Baa3. Sa perspective passe de négative à stable.

L'agence de notation a souligné " le rythme encore incertain du rétablissement des indicateurs de crédit à des niveaux compatibles avec une notation Baa2 ".

Pour justifier le décalage de ses objectifs, le spécialiste des transports ferroviaire a mis en cause principalement le nouvel environnement macroéconomique, et en particulier l'effet de l'inflation. Alstom cible à cet horizon une marge opérationnelle ajustée entre 8% et 10% et une conversion du résultat net ajusté en cash-flow libre supérieure à 80%.

Au cours de l'exercice fiscal 2022/23, Alstom a généré un résultat net ajusté de 292 millions d'euros contre une perte de 173 millions d'euros un an auparavant. Le résultat d'exploitation ajusté d'Alstom a progressé de 11% à 852 millions d'euros, équivalent à une marge d'exploitation ajustée de 5,2 % contre 5% sur l'exercice précédent.

" Cette hausse résulte des synergies, d'une évolution favorable des contrats à faible marge, une augmentation de l'effet volume / mix favorable, partiellement réduite par l'impact négatif de l'inflation ", a précisé le spécialiste du ferroviaire.

Le chiffre d'affaires a connu une croissance interne de 5% à 16,51 milliards d'euros.

Alstom a enregistré 20,7 milliards d'euros de commandes, en hausse de 5% en organique, et le ratio " commandes sur chiffre d'affaires " s'élève à 1,25.

Après la publication de ces résultats, UBS a maintenu sa recommandation Achat sur le titre Alstom. L'objectif de cours demeure inchangé à 37 euros. " Nous nous attendons à des changements limités par rapport aux estimations du consensus et à ce que les actions réagissent de façon mitigée ou positive à la publication, car la modification des perspectives était déjà prévue en grande partie. Cela dit, comme le positionnement sur le titre est de plus en plus négatif, nous pourrions assister à une volatilité des actions Alstom ", souligne l'analyste.

En outre, le Conseil d'administration a décidé de proposer une distribution de dividende d'un montant de 0,25 euro par action, lors de la prochaine assemblée générale qui se tiendra le 11 juillet 2023, ce qui correspond à un ratio de distribution de 33% du résultat net ajusté.

Sur l'exercice en cours, Alstom prévoit une marge d'exploitation ajustée prévue à environ 6% et une génération de Cash-Flow libre significativement positive. La progression des ventes devrait être conforme à l'objectif à moyen terme : au dessus de 5 %.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Leader mondial du transport ferroviaire, des tramways et métros aux TGV, renforcé par l’acquisition, en 2021, de Bombardier Transport ;

- Activités de 15,5 Mds€ à fin d’exercice 2021-2022 réalisées à 62 % en Europe, 17 % dans les Amérique, 14 % en Asie-Pacifique et 7 % dans le reste du monde ;

- Offre couvrant tous les métiers de la construction ferroviaire : matériels roulants pour 56% des ventes, signalisation pour 15 %, systèmes pour 7 % et services (maintenance, contrôle à distance des véhicules, réseaux, passagers…) pour 22 % ;

- Modèle d’affaires fondé sur :

- la complémentarité des zones géographiques entre Alstom -France, Italie, Espagne, Inde, Asie du Sud-Est, Afrique du Nord et Brésil- et Bombardier Transport -Royaume-Uni, Allemagne, Scandinavie, Chine et Amérique du Nord,

- la création de valeur allant de la conception et réalisation d’un système ferroviaire à la maintenance ;

- Capital ouvert, détenu à 17,48 % par la Caisse de dépôt et placement du Québec, Henri Poupart-Lafarge, directeur général, présidant le conseil d’administration de 13 membres;

- Bilan solide : 9 Mds€ de capitaux propres et 4,6 Mds€ de liquidités face à 2,3 Mds$ de dette nette.

Enjeux

- Stratégie de croissance Alstom in Motion 2024/25 aux objectifs confirmés :

- hausse annuelle de + 5 % des revenus, marge opérationnelle de 8 à 10 % et investissements industriels à 2 % des revenus,

- conversion à 80 % du résultat en autofinancement libre t,

- distribution aux actionnaires entre 25 et 35 % ;

- Stratégie d’innovation soutenue par une R&D de 3,4 % et 9 400 brevets avec 3 axes :

- gamme complète de traction verte, propriété d’une technologie de piles à combustibles et, bientôt, flottes de transports entièrement connectés,

- écosystèmes d’innovation : partenariats industriels (Engie, DeutscheBann…), avec les start-ups via le fond Aster, avec les fournisseurs via le programme Alliance, participation à 30 programmes européens, dont Shift2Rail, et, en interne, intreprenariat avec I move you,

- déploiement de la suite digitale sur 100 % du groupe ;

- Stratégie environnementale de décarbonation de l’activité :

- intégrée dans la stratégie d’innovation -écoconception des principales solutions dès 2025, et visant au renforcement du capital naturel – usage d’électricité renouvelable, revalorisation des déchets, recyclage,

- visant pour 2025 (vs 2019) une réduction de 10 % de l’intensité énergétique et de 25 % des émissions de CO2 ;

- écocircularité : déchets valorisés à 98 %,

- lancement de la 1ère facilité de garantie verte ;

- Maîtrise de la rotation du portefeuille -cessions contraintes par le rapprochement avec Bombardier et renforcement de participations, notamment dans Cylus, au Kazakhstan et en Afrique du sud ;

- Bonne visibilité, avec des prises de commandes de 15,2 Mds à fin décembre, dont 55 % en Europe, soit plus d’1 an de revenus.

Défis

- Après la perte accusée en 2021-22 du fait des provisions liées à l’acquisition de Bombardier Transport, exécution des synergies du rapprochement avec Bombardier -200 M€ en 2022/23, 400 M€ par an en 2024/25 et 475-500 M€ ensuite- mais impact positif sur le bénéfice 2023 ;

- Incertitudes sur l’issue de l’enquête sur l’accident ferroviaire dee février en Gréce ;

- Impacts négatifs de l’inflation sur la marge 2022/23 mais maîtrise presque totale des approvisionnements en composants ;

- Après une hausse de 8 % des revenus sur les 9 premiers mois de l’exercice, perspectives 2022-23 confirmées d’une marge d’exploitation de 5,1 à 5,3 % et d’un autofinancement libre entre 100 et 300 M€.

