Alstom: débute la production des rames de métro de Delhi information fournie par Cercle Finance • 23/02/2024 à 10:58









(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir débuté la production des rames Metropolis destinées à la phase IV de la Delhi Metro Rail Corporation (DMRC).



Attribuée en novembre 2022, cette commande vise à livrer 52 rames composées chacune de six voitures.



Le projet est conçu pour répondre à trois lignes différentes du DMRC, dont deux lignes sont des extensions des lignes 7 et 8 existantes, et la nouvelle Gold Line 10 reliant Aerocity à Tughlakabad, couvrant une distance totale de 64,67 km.



' Nous sommes associés de longue date au métro de Delhi et c'est une fierté pour nous de rejoindre le plus grand réseau de métro d'Inde dans sa croissance et son expansion continues', a commenté Olivier Loison, directeur général, Alstom Inde.





