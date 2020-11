Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : dans les indices DJSI pour la dixième année Cercle Finance • 17/11/2020 à 09:40









(CercleFinance.com) - Alstom est inclus dans les indices Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), Monde et Europe pour la dixième année consécutive. La Société a obtenu une note globale de 78 sur 100 dans l'évaluation de la durabilité de l'entreprise (percentile 95%). Alstom maintient son classement parmi plus de 7 300 entreprises évaluées, faisant désormais partie du Top 5% des entreprises les mieux notées dans son secteur. ' Cette année, Alstom a amélioré significativement son évaluation sur les thèmes de l'éthique des affaires, de la transparence (' policy influence ') et du reporting social ' indique le groupe.

