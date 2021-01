Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : croissance organique de 2% du CA au 3e trimestre Cercle Finance • 19/01/2021 à 08:20









(CercleFinance.com) - Alstom affiche au titre de son troisième trimestre 2020-21 un chiffre d'affaires de 2049 millions d'euros, contre 2060 millions un an auparavant, mais en légère progression de 2% en organique grâce aux activités de matériels roulants et de signalisation. Sur la période, l'équipementier de transports a enregistré plus de 1,8 milliard d'euros de commandes, portant son carnet de commandes au 31 décembre 2020 à 40,1 milliards, niveau offrant 'une forte visibilité sur le chiffre d'affaires à venir'. Alstom confirme donc ses perspectives pour l'exercice fiscal et de moyen-terme 2022-23, 'soutenues par un potentiel commercial au quatrième trimestre et des perspectives à moyen-terme du marché ferroviaire positifs'.

