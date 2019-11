ALSTOM : croissance organique de 2% au premier semestre

(AOF) - Alstom a réalisé au premier semestre de son exercice 2019/220 un résultat net de 213 millions d'euros. Le résultat d'exploitation ajusté a progressé de 5% à 319 millions d'euros soit une marge de 7,7 %. Le ratio commande sur chiffre d'affaires a atteint 1,1. Le chiffre d'affaires a atteint 4,1 milliards d'euros, en hausse de 3%. En organique, la croissance ressort à 2%. Entre le 1er avril et le 30 septembre 2019, Alstom a enregistré 4,6 milliards d'euros de commande conduisant à un nouveau record du carnet de commandes à 41,3 milliards d'euros.

Au cours du premier semestre, le cash flow libre était de -19 millions d'euros.

Alstom a a rappelé que l'année 2019/20 sera une année de stabilisation de la croissance après une année 2018/19 de croissance exceptionnelle du chiffre d'affaires et de la profitabilité.

Pour l'année 2019/20, le cycle de business avec la finalisation des grands projets systèmes et l'évolution des grands projets de matériel roulant conduira à une progression du chiffre d'affaires et de la profitabilité inférieure aux objectifs moyens fixés dans le cadre de AiM, et à une évolution du besoin en fonds de roulement impactant la génération du cash-flow libre.

A l'horizon 2022/23, Alstom cible un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires d'environ 5 % sur la période 2019/20 - 2022/23, une marge d'exploitation ajustée devant atteindre environ 9 % en 2022/23, une conversion du résultat net en cash-flow libre supérieur à 80 % d'ici 2022/233 et une politique de dividendes avec un taux de distribution entre 25 % et 35 %.