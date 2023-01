Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: croissance de 8% du CA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/01/2023 à 08:43









(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir réalisé, au cours de son troisième trimestre 2022-23, un chiffre d'affaires en croissance de 8% à 4,22 milliards d'euros, et enregistré 5,15 milliards d'euros de commandes (dont 58% en services, signalisation et systèmes).



Pour les neuf premiers mois de 2022-23, le chiffre d'affaires de l'équipementier de transport a progressé de 8% à 12,3 milliards d'euros, en ligne avec la trajectoire visée, et ses prises de commandes se sont établies à 15,2 milliards.



Fort d'un carnet de commandes au 31 décembre 2022 de 84,6 milliards d'euros, Alstom vise pour l'exercice en cours, une progression des ventes conformément à l'objectif à moyen terme et une marge d'exploitation ajustée dans la fourchette de 5,1 à 5,3%.





