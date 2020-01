Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : croissance de 3% du CA à neuf mois Cercle Finance • 16/01/2020 à 07:52









(CercleFinance.com) - Alstom affiche un chiffre d'affaires de 6,2 milliards d'euros au titre des neuf premiers mois de son exercice 2019-20, en hausse de 3% (+2% en organique) et des prises de 8,2 milliards, portant son carnet de commandes au 31 décembre 2019 au record historique de 43 milliards. 'La performance commerciale d'Alstom a été particulièrement dynamique ce trimestre, bénéficiant d'un contexte très porteur en Europe et en Asie / Pacifique', a déclaré le PDG de l'équipementier ferroviaire Henri Poupart-Lafarge. Selon ses perspectives à périmètre et taux de change constants, Alstom estime que l'année 2019-20 'sera une année de stabilisation de la croissance après une année 2018-19 de croissance exceptionnelle du chiffre d'affaires et de la profitabilité'.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -1.88%