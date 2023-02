Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: Coradia iLint mis en service au Québec information fournie par Cercle Finance • 03/02/2023 à 09:35









(CercleFinance.com) - Alstom annonce la mise en service commercial de son train Coradia iLint dans le cadre d'une démonstration au Québec, faisant de la Belle Province la première juridiction d'Amérique à faire circuler un train de passagers zéro-émission alimenté par de l'hydrogène vert.



Pendant l'été 2023, le train transportera des voyageurs sur le réseau ferré de Charlevoix entre le Parc de la Chute-Montmorency et la ville de Baie-St-Paul. Il sera alimenté par de l'hydrogène vert produit par Harnois Énergies sur son site de la Ville de Québec.



La circulation du train dans les conditions d'un service commercial, permettra à Alstom et à ses partenaires d'évaluer les étapes de développement nécessaires à la mise en place d'un écosystème de mobilité à hydrogène et à sa pénétration sur le marché nord-américain.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -1.52%