Alstom : contrat pour un système de métro à Taïwan

(CercleFinance.com) - Alstom indique que son consortium avec la société taïwanaise de services d'ingénierie CTCI a décroché un contrat qui prévoit la fourniture d'un système de métro intégré ultramoderne pour la phase deux de la ligne circulaire de Taipei. Estimée à près de 720 millions d'euros, cette commande destinée à la ligne de métro entièrement automatisée de la ville (niveau d'automatisation 4) est le second projet de métro clés en main remporté par le consortium à Taïwan. Dans le cadre du contrat, Alstom, dont la part dépasse les 430 millions d'euros, renouvellera en outre le système de signalisation de la phase une de la ligne circulaire. Le contrat-cadre inclut une option pour la fourniture du système de la phase trois de la ligne.

