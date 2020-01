Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : contrat pour la West Coast Mainline au Royaume Uni Cercle Finance • 08/01/2020 à 08:28









(CercleFinance.com) - Alstom fait part d'un contrat de sept ans d'environ 755 millions d'euros (642 millions de livres) avec Avanti West Coast, le nouvel opérateur de la West Coast Mainline au Royaume Uni, pour rénover et assurer l'entretien des 56 trains électriques Pendolino. Outre le programme de modernisation de 150 millions d'euros, le plus vaste de ce type jamais entrepris au Royaume Uni, Alstom assurera l'entretien des trains jusqu'en 2026 en plus de celui d'une nouvelle flotte de trains récemment commandée auprès d'Hitachi. Le contrat entraînera la création de 100 postes hautement qualifiés, basés pour l'essentiel au sein du Centre de technologie d'Alstom à Widnes, tout en garantissant le maintien de centaines d'autres à Glasgow, Liverpool, Manchester, Oxley et Wembley.

