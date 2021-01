Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : contrat pour équiper la ligne Delhi-Meerut Cercle Finance • 20/01/2021 à 09:30









(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir remporté en Inde un contrat d'une valeur de 106 millions d'euros pour concevoir, fournir et installer le système de signalisation, de télécommunication et de contrôle des trains (Lot 24) du corridor RRTS Delhi-Ghaziabad-Meerut de 82,15 km. Le RRTS, en tant que ligne à semi-grande vitesse, ramènera le temps de trajet entre Delhi et Meerut à tout juste 60 minutes, contre 90-100 minutes actuellement, avec une vitesse maximale de 160 km/h. Cette ligne sera la première en Inde à adopter le système de signalisation ETCS (European Train Control System) niveau 32 hybride, qui est le principal élément de signalisation et contrôle des trains du système ERTMS (European Rail Traffic Management System).

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +0.89%