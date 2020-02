Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : contrat pour des trains régionaux en Allemagne Cercle Finance • 05/02/2020 à 09:02









(CercleFinance.com) - Alstom annonce un contrat d'environ 100 millions d'euros pour fabriquer, livrer et maintenir jusqu'en 2032 onze trains électriques à batterie Coradia Continental pour la ligne Leipzig-Chemnitz, dans l'Est de l'Allemagne. L'équipementier ferroviaire français précise que ces trains Coradia Continental seront similaires à ceux déjà en service sur les lignes de Dresde, Riesa et Zwickau, mais seront également équipés de batteries haute performance installées sur le toit. Avec ce contrat, il se dit 'désormais en mesure de proposer tous les systèmes de traction disponibles sur le marché ainsi qu'une gamme complète de traction sans émissions, allant des moteurs électriques efficaces aux piles à combustible à hydrogène et à la traction à batterie'.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +0.66%