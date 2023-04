Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: contrat pour 34 tramways Citadis avec Québec information fournie par Cercle Finance • 25/04/2023 à 08:58









(CercleFinance.com) - Alstom indique avoir remporté un contrat auprès de la Ville de Québec, au Canada, pour la fourniture de 34 tramways Citadis, un contrat d'une valeur totale d'environ 900 millions d'euros (soit 1,34 milliard de dollars canadiens).



Ce contrat comprend la conception et la fourniture du matériel roulant ainsi que son entretien pour une durée de 30 ans, mais aussi une option d'acquisition d'au maximum cinq rames supplémentaires, incluant la maintenance de celles-ci.



Assemblés dans son usine de La Pocatière (région du Bas-Saint-Laurent), ces tramways seront adaptés aux conditions climatiques et topographiques de la Ville de Québec. 100% électriques, ils circuleront sur une ligne longue de 19 kilomètres.





