Alstom: contrat pour 29 trains Coradia en Allemagne

(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir signé un contrat avec la société allemande DB Regio portant sur 29 rames automotrices électriques à deux niveaux Coradia Stream High Capacity, trains qui seront utilisés sur les lignes RE50 et RB51 desservant Francfort, à partir de décembre 2025.



L'équipementier de transports souligne que ces 29 trains modernes Coradia Stream de grande capacité 'augmenteront la capacité de transport de passagers et réduiront les temps de trajet dans la région de la Hesse, en Allemagne'.



Alstom assemblera les trains destinés à la Vallée de la Kinzig sur son site de Salzgitter, en Allemagne. La gestion du projet et du contrat, la validation et la mise en service du produit, la documentation et la formation seront assurées en Allemagne.





