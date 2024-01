Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: contrat pour 16 locomotives en Roumanie information fournie par Cercle Finance • 29/01/2024 à 16:07









(CercleFinance.com) - Alstom annonce la signature d'un contrat de 150 millions d'euros avec l'Autorité Ferroviaire Roumaine (ARF) pour la fourniture de 16 locomotives électriques, avec 20 ans de services de maintenance et de réparation, extensibles à 20 ans supplémentaires.



Ces locomotives électriques à quatre essieux pourront atteindre une vitesse maximale de 200 km/h et remorquer jusqu'à 16 voitures particulières. Elles seront équipées du système ERTMS embarqué de pointe d'Alstom.



'Les locomotives Traxx ont été homologuées dans 20 pays, couvrant une distance annuelle totale de plus de 300 millions de kilomètres, avec plus de 2.700 unités vendues depuis l'an 2000', rappelle l'équipementier ferroviaire.





