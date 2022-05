Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: contrat majeur pour des trains en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 09/05/2022 à 13:25









(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir décroché un contrat portant sur la fourniture de 130 trains Coradia Stream de grande capacité à deux niveaux à l'opérateur SFBW pour le réseau du Bade-Wurtemberg, en Allemagne.



En plus de la livraison des trains, le groupe s'est vu confier un contrat de maintenance pour une période de 30 ans. En outre, le contrat prévoit une option permettant de commander jusqu'à 100 trains supplémentaires.



D'une valeur de près de 2,5 milliards d'euros pour les 130 premiers trains et leur maintenance pendant 30 ans, il s'agit de la plus importante commande passée à l'équipementier français de transport à ce jour en Allemagne.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +3.22%