Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : contrat majeur en Australie-Occidentale Cercle Finance • 10/12/2019 à 07:52









(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir signé avec PTA, l'autorité de transport public d'Australie-Occidentale, un contrat de près de 800 millions d'euros pour la fabrication et l'entretien de la nouvelle génération de trains Série C destinés au réseau ferroviaire en pleine expansion de Perth. Le groupe industriel français fournira 41 trains électriques à six voitures et de deux trains diesel à trois voitures, ainsi que 20 ans de maintenance pour les trains électriques et des services d'assistance à l'entretien pour les trains diesel. Les trains seront fabriqués sur le site d'assemblage de PTA à Bellevue, et livrés sur une période de sept ans qui débutera en 2022. Le contrat prévoit la possibilité de fabriquer 30 trains supplémentaires, ainsi que deux options de 5 + 5 années de maintenance.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris 0.00%