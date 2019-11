Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : contrat de trains régionaux en Allemagne Cercle Finance • 14/11/2019 à 08:58









(CercleFinance.com) - Alstom, l'équipementier ferroviaire français, fait part ce matin d'un contrat proche de 120 millions d'euros remporté auprès de l'opérateur allemand DB Regio, et qui portera sur la fourniture de 19 trains régionaux Coradia Continental. Les rames seront fabriquées sur le site qu'Alstom détient à Salzgitter, en Allemagne. 'A partir de décembre 2022, les nouveaux trains seront progressivement déployés sur les lignes Karlsruhe-Heilbronn, Achern, ainsi que via Freudenstadt-Herrenberg', ajoute le groupe. A ce jour, plus de 2.800 trains Coradia ont été commandés.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +0.05%