Alstom: contrat de signalisation remporté en Australie

(CercleFinance.com) - Alstom et DT Infrastructure annoncent avoir signé un contrat d'une valeur d'un milliard d'euros avec l'autorité de transport public d'Australie-Occidentale, pour une technologie de signalisation de grande capacité pour le réseau ferroviaire suburbain de Perth.



La réalisation de ce contrat, le plus grand projet de signalisation au monde en termes de longueur de ligne, prévoit la fourniture de la technologie Urbalis CBTC d'Alstom, installée par les équipes locales expertes de DT Infrastructure.



Une fois achevé, le projet permettra à Perth d'augmenter de 40% la capacité de son réseau. Il comprendra une cybersécurité renforcée, des économies d'énergie et un nouveau système de communication polyvalent basé sur un réseau radio privé LTE.





Valeurs associées ALSTOM 17,54 EUR Euronext Paris -0,45%