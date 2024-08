Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: contrat de rénovation de trains de 60 M£ en UK information fournie par Cercle Finance • 19/08/2024 à 11:50









(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir signé un contrat de 60 millions de livres sterling (environ 70 ME) pour rénover les trains Voyager de CrossCountry, incluant une rénovation intérieure avec de nouveaux sièges et tables, ainsi qu'une nouvelle livrée extérieure pour les trains.



Les travaux seront réalisés dans les installations historiques d'Alstom à Derby Litchurch Lane et concerneront 312 voitures.



Le projet, axé sur la durabilité, prévoit des sièges recyclables à 95% et une réduction des émissions de carbone grâce à des matériaux plus légers.



Les travaux seront réalisés à Derby de 2024 à 2027, impliquant 100 employés d'Alstom.





