Alstom: contrat de quatre milliards d'euros en Allemagne

(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé mercredi avoir remporté un contrat de quatre milliards d'euros portant sur la fourniture et la maintenance de 90 trains périurbains destinés au réseau ferroviaire de Cologne (Allemagne).



Dans un communiqué, l'équipementier français souligne que l'accord conclu avec le réseau S-Bahn constitue 'l'un des contrats les plus importants jamais attribués en Allemagne pour des solutions de mobilité urbaine'.



Il comprend la livraison de 90 trains 'Adessia Stream' ainsi que leur maintenance associée pour une période de 34 ans.



En Bourse, l'action Alstom perdait non loin de 2% mercredi matin suite à la publication, hier soir, de résultats de premier trimestre 2024/2025 jugés 'un peu faibles' par les analystes, notamment en termes de commandes.





