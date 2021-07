Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : contrat de près de 130 millions d'euros en Allemagne Cercle Finance • 02/07/2021 à 10:02









(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé vendredi la signature d'un contrat en Allemagne censé ouvrir la voie à la conduite automatique des trains sur le réseau particulièrement dense de Stuttgart. L'accord conclu avec l'Autorité des transports ferroviaires du Bade-Wurtemberg (SFBW) prévoit la modernisation de 118 trains régionaux, qui seront dotés de technologies de signalisation digitale. Ce projet de modernisation porte en particulier sur la conduite automatique des trains (ATO) et l'adoption du système européen de contrôle des trains (ETCS). Le contrat, qui s'inscrit dans le cadre d'un projet baptisé 'noeud digital de Stuttgart', est estimé à près de 130 millions d'euros. L'accord comprend également un accord de coopération en matière d'innovation, un contrat de maintenance de logiciels et un contrat de maintenance ultérieure.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -0.07%