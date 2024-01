Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: contrat de plus de 500 ME en Arabie saoudite information fournie par Cercle Finance • 03/01/2024 à 17:57









(CercleFinance.com) - Alstom signe un contrat de plus de 500 millions d'euros avec la Commission royale pour AlUla (RCU) pour la fourniture d'un tramway alimenté par batterie.



Ce système de tramway clés en main, entièrement intégré se composera de 20 rames Citadis B.



Desservant 17 gares construites à des emplacements stratégiques, elle facilitera l'accès aux cinq quartiers historiques incontournables d'AlUla, dont plusieurs sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO : la vieille ville d'AlUla (district 1), Dadan (district 2), Jabal Ikmah (district 3), Nabataean Horizon (district 4) et la ville historique de Hegra (district 5).



' Ce projet est véritablement unique car il combine développement durable, intégration dans un cadre naturel et expérience passager inédite, dans une région riche par son histoire et ses joyaux culturels ', a déclaré Mohamed Khalil, Directeur général d'Alstom Arabie saoudite





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -9.90%