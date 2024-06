Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: contrat de plus de 323 ME en Italie information fournie par Cercle Finance • 19/06/2024 à 18:04









(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir signé un contrat avec Mercitalia Rail, une société de Polo Logistica FS, pour la fourniture de 70 locomotives Traxx Universal pour l'Italie, ainsi que 12 ans de services de maintenance complets.



Le contrat est évalué à plus de 323 millions d'euros et comprend une option pour la fourniture de 30 locomotives supplémentaires et une extension des services de maintenance.



Traxx Universal est la plate-forme de locomotive à quatre essieux la plus avancée, offrant une efficacité énergétique et une capacité de traction élevées.





Valeurs associées ALSTOM 16,02 EUR Euronext Paris -0,56%